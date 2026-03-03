Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις καθημερινά μια κουταλιά ελαιόλαδο
Πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να ενισχύσει την καρδιά, την πέψη, το ανοσοποιητικό σου και να προστατεύσει τα κύτταρά σας από τη φθορά.
Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό πυλώνα της μεσογειακής διατροφής και εδώ και δεκαετίες συνδέεται με την καλή υγεία και τη μακροζωία. Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, αντιοξειδωτικά και πολύτιμες αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, θεωρείται ένα από τα πιο ευεργετικά φυσικά λιπαρά που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή.
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, όλο και περισσότεροι υιοθετούν τη συνήθεια να καταναλώνουν ένα κουταλάκι ελαιόλαδο σκέτο, συνήθως το πρωί, πιστεύοντας ότι έτσι μεγιστοποιούν τα οφέλη του. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα όταν αυτή η πρακτική γίνεται καθημερινή;
