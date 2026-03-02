Η LG Electronics παρουσιάζει λύση έξυπνης τηλεματικής επόμενης γενιάς στο MWC Barcelona 2026

Η ολοκληρωμένη μονάδα TCU–κεραίας ενισχύει την ηγετική θέση της LG στη συνδεσιμότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ο κλάδος μεταβαίνει από τα SDVs στα AIDVs.

Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει τη λύση τηλεματικής νέας γενιάς στο Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, την μεγαλύτερη και πιο σημαντική εκδήλωση στον τομέα της συνδεσιμότητας, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου. Η νέα λύση της LG, που αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία συνδεσιμότητας εντός οχημάτων, ενσωματώνει μια μονάδα τηλεματικής ελέγχου (TCU) και μια κεραία σε ένα ενιαίο module.

Το ντεμπούτο της LG Vehicle Solution Company στο MWC έρχεται σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία μεταβαίνει από τα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό (SDV) στα οχήματα που καθορίζονται από τεχνητή νοημοσύνη (AIDV) – μια εξέλιξη που βλέπει την τεχνολογία επικοινωνιών εντός οχημάτων να αναδύεται ως βασικός μοχλός της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας στην κινητικότητα. Καθώς τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και ψυχαγωγίας εντός του οχήματος συνεχίζουν να εξελίσσονται, η LG στοχεύει να ενισχύσει τις στρατηγικές συνεργασίες της με παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων και εταιρείες τηλεπικοινωνιών που αναζητούν λύσεις συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς.

Ιδιωτική έκθεση για πελάτες B2B

Στο MWC Barcelona 2026, η LG θα φιλοξενήσει έναν ιδιωτικό εκθεσιακό χώρο αποκλειστικά για κατασκευαστές αυτοκινήτων και άλλους πελάτες B2B. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τις εξελιγμένες λύσεις επικοινωνίας για οχήματα και θα διερευνήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εποχή της συνδεδεμένης κινητικότητας.

Αποδεδειγμένη ηγετική θέση στην αγορά

Η LG θα αξιοποιήσει την παρουσία της στο MWC για να αναδείξει την τεχνολογική της ηγεσία στην παγκόσμια αγορά τηλεματικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία της ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών TechInsights, η LG κατείχε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά τηλεματικής το 2025 με μερίδιο 23%. Αυτή η επιτυχία υποστηρίζεται από τις ολοκληρωμένες δυνατότητες σχεδιασμού της εταιρείας σε βασικά εξαρτήματα τηλεματικής, όπως συσκευές πρόσβασης στο δίκτυο, κεραίες και συνολική αρχιτεκτονική συστημάτων.

Μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική τηλεματικής για οχήματα επόμενης γενιάς

Η λύση έξυπνης τηλεματικής επόμενης γενιάς της LG συνδυάζει μια κεραία ικανή να λαμβάνει πολλαπλά εξωτερικά σήματα – όπως 5G, GPS, vehicle to everything (V2X) και δορυφορικές επικοινωνίες – με μια TCU που επεξεργάζεται και μεταδίδει αυτά τα δεδομένα σε συστήματα εντός του οχήματος. Με την ενσωμάτωση αυτών των εξαρτημάτων σε ένα ενιαίο module, η λύση βελτιώνει σημαντικά τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Η λύση, η οποία αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε εσωτερικά, διαθέτει μειωμένο μέγεθος μονάδας, βελτιωμένους αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος και αναβαθμισμένες δυνατότητες λογισμικού. Με την ενοποίηση εξαρτημάτων που προηγουμένως ήταν εγκατεστημένα σε ξεχωριστές θέσεις, η λύση μειώνει την απώλεια σήματος στα σημεία σύνδεσης και επιτρέπει την γρήγορη και σταθερή επεξεργασία τόσο των εξωτερικών δεδομένων όσο και των δεδομένων που ανταλλάσσονται με τις συσκευές πληροφορικής του οχήματος. Επίσης, πληροί τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Επιπλέον, η απλοποιημένη αρχιτεκτονική μειώνει την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και βελτιώνει την αποδοτικότητα της συναρμολόγησης του οχήματος. Η αφαίρεση της παραδοσιακής κεραίας τύπου «πτερύγιο καρχαρία» επιτρέπει επίσης τον σχεδιασμό καθαρότερων και πιο αεροδυναμικών οχημάτων.

Επέκταση της ηγετικής θέσης στον τομέα της συνδεσιμότητας στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η LG συνεχίζει να επιδεικνύει παγκόσμια ηγεσία στον τομέα των επικοινωνιών για την αυτοκινητοβιομηχανία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και στρατηγικών συνεργασιών. Η εταιρεία είχε προηγουμένως συνεργαστεί με την Saint-Gobain Sekurit, έναν παγκόσμιο κατασκευαστή γυαλιού για την αυτοκινητοβιομηχανία, για να παρουσιάσει διαφανείς κεραίες τύπου μεμβράνης – τόσο επί γυαλιού όσο και ενσωματωμένες στο γυαλί – που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα μοντέλα οχημάτων χωρίς να επηρεάζουν το σχεδιασμό τους.

Η LG ενισχύει επίσης την ανταγωνιστικότητά της γύρω από το LG AlphaWare, ένα προηγμένο πακέτο λογισμικού για οχήματα, με σκοπό να επιταχύνει την καινοτομία στις τεχνολογίες οχημάτων και να υποστηρίξει τη μετάβαση από τα SDV στα AIDV. Το AlphaWare περιλαμβάνει το PlayWare, το οποίο προσφέρει ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας εντός του οχήματος, το MetaWare, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες AR/MR και AI για να παρέχει χρήσιμες, συναφείς πληροφορίες και μια συναρπαστική εμπειρία στο εσωτερικό του οχήματος, και το VisionWare, το οποίο χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), αλγόριθμους AI και αισθητήρες κάμερας για να αναλύει τη συμπεριφορά του οδηγού και των επιβατών, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων και στην ασφαλέστερη οδήγηση. Η LG ήταν επίσης η πρώτη που εφάρμοσε την πλατφόρμα Automotive Content Platform (ACP) σε εμπορικά ηλεκτρικά οχήματα.

«Η συνδεσιμότητα εντός του οχήματος έχει γίνει ένα βασικός πυλώνας της ανταγωνιστικότητας της κινητικότητας», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Με βάση τις παγκοσμίως κορυφαίες δυνατότητες τηλεματικής που διαθέτουμε, η LG θα συνεχίσει να παρέχει καινοτόμες λύσεις που ξεπερνούν το πρότυπο SDV και θα οδηγήσει τον κλάδο στην εποχή του AIDV.»