Το νέο 1080v15 της New Balance: In it for the long run

New Balance 1080: Expect the unexpected.

Η 15η version της ναυαρχίδας της New Balance στο τρέξιμο έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί το 1080 αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των premium running shoes. Ένα παπούτσι που δεν αλλάζει χαρακτήρα, αλλά εξελίσσεται εκεί που πραγματικά μετράει.





Στην καρδιά του 1080 βρίσκεται η ολοκαίνουργια Infinion midsole foam. Ένας νέος αφρός σχεδιασμένος για μακροχρόνια απόδοση, που προσφέρει ενισχυμένη απορρόφηση κραδασμών και αυξημένο energy return. Το αποτέλεσμα είναι ένα cushioning που παραμένει σταθερό, ελαστικό και «ζωντανό» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο — εκεί που τα περισσότερα παπούτσια αρχίζουν να κουράζουν.

Το άνω μέρος είναι ελαφρύ και διαπνέον, με διαμορφωμένες λεπτομέρειες που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια χωρίς περιορισμούς. Η εφαρμογή είναι άμεση και άνετη, με stretch κορδόνια για εξατομικευμένο fit, ενισχυμένη γλώσσα και heel tab για άνεση σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ τα ανακλαστικά στοιχεία προσθέτουν λειτουργικότητα στην καθημερινή χρήση.

Στο σύνολό του, το New Balance 1080 είναι το παπούτσι που μπορείς να φορέσεις κάθε μέρα. Για long runs, για χαλαρά χιλιόμετρα, για την πρώτη σου έξοδο στο τρέξιμο. Ένα running shoe που δεν ζητά προσαρμογή — προσαρμόζεται σε εσένα.

Το καλύτερο αθλητικό της New Balance, εξελιγμένο ξανά.

Φτιαγμένο για να περιμένεις το… απρόσμενο.

Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το 1080 ζυγίζει 261gr (9.2oz), προσφέροντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και ελαφριά αίσθηση.

Το New Balance 1080 θα το βρεις σε όλα τα καταστήματα New Balance, στο www.newbalance.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα αθλητικών ειδών σε όλη την Ελλάδα.