Ισχυρή η παρουσία της ThermicSol στη Climatherm 2026

Η ThermicSol ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Climatherm 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Athens Metropolitan Expo από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης:

• Υποδεχθήκαμε περισσότερους από 425 επαγγελματίες στο περίπτερό μας

• Καταγράψαμε 315 νέες επαγγελματικές επαφές

Η έκθεση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουμε το ανανεωμένο εταιρικό μας προφίλ, το νέο slogan και τον νέο κατάλογο προϊόντων της Thermic Sol.

Το περίπτερό μας λειτούργησε ως σημείο συνάντησης συνεργατών και επαγγελματιών του κλάδου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για προϊόντα που ξεχωρίζουν για την υψηλή απόδοση, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια διάρκεια.

Η ThermicSol συνεχίζει δυναμικά, επενδύοντας στην ποιότητα, στην τεχνογνωσία και στη διαρκή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Thermic Sol.