Ακούς, βλέπεις, ζεις, αυτήν την «Εκπομπή»

Η Γεωργία Δρακάκη, κάθε Τρίτη (στις 21:00), στο «Black Duck», σας προσκαλεί να ακούσετε, δείτε, ζήσετε, την «Εκπομπή» της. Να είστε εκεί!

Η μουσική του δρόμου, του κόσμου, του ανθρώπου, του πόνου, του τρόμου, του ιερού λόγου παίζει παντού στην Αθήνα. Το κέντρο της πόλης, της πατρίδας όλων των απάτριδων και όλων των γνωστών-αγνώστων. Με την κοπέλα σου κάθεσαι σε μια στάση λεωφορείου στην Ομόνοια και περνάει από μπροστά σου η εξάρτηση σου. Φυσάς τον καπνό από το τρίφυλλο τσιγάρο σου και σκέφτεσαι: χάδια, φιλιά που δαγκώνουν και απαλά ματώνουν, αγκαλιές, γέλια, δάκρυα, φωνές, χυδαίες βρισιές, σιωπές, νταραβέρι στις γωνίες, ηλιοβασίλεμα πάνω στα τσιμέντα και λουλούδια στα πεζοδρόμια. Βαριέσαι να περιμένεις και πιάνοντας αγκαλιά την αγκαλιά σου προχωράς στην καρδιά της πόλης, του κτήνους, του άγρυπνου αγγέλου που ξάπλωσε και άφησε τα φτερά του στα ηλεκτροφόρα σύρματα. Φτάνεις στην αρχή της Πανεπιστημίου και στρίβεις στη Θεμιστοκλέους. Ανεβαίνεις και μπαίνεις Εξάρχεια. Φτάνεις Κωλέττη. Στους Πέντε Δρόμους σταματάς και χάνεσαι στα λόγια των τοίχων, στα στενά που περπατούν αθάνατα παιδιά και στον πολιτικό, κοινωνικό, λόγο που ξεσπά και ασφυκτιά. Βγαίνεις σε πιο κεντρικές αρτηρίες. Ακαδημίας. Την ανεβαίνεις και ας κατεβαίνει. Φτάνεις στη Σίνα και στρίβεις προς τα κάτω. Στέκεσαι μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών και καρφώνεις τις πληγές σου στο δόρυ της Αθηνάς και τους ψιθύρους, τις ελπίδες σου, το άλλο σου μισό στη λύρα του Απόλλωνα. Συγκεντρώνεσαι, αφήνεις τη βουή του δρόμου να χαθεί και εσύ ακούς, βλέπεις, ζεις, την «Εκπομπή» της Γεωργίας Δρακάκη.

Ηδονή των ψυχών και των συναισθημάτων



Τι είναι, όμως, η «Εκπομπή» της πολυτάλαντης Γεωργίας Δρακάκη; Βρεθήκαμε στη πρώτη ζωντανή εμφάνιση κι αν θέλουμε να το συνοψίσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τρεις λεξεις: κα@#λα και μυσταγωγία. Κι αν δεν μπορούμε να γράψουμε την πρώτη λέξη ακριβώς όπως είναι, να είστε σίγουροι για την ηδονή των ψυχών και των συναισθημάτων που δίνει το εγχείρημα αυτό της Γεωργίας. Δείτε τώρα πώς έχει η όλη φάση. Γύρω από ένα μακρόστενο τραπέζι, σε μια πολύ όμορφη αίθουσα του πολυχώρου «Black Duck», φίλοι καλοί, γνωστοί που μπορούν να γίνουν φίλοι και καλλιτέχνες ανυπόκριτοι και αληθινά σοβαροί, συζητούν και τραγουδούν. Η οικοδέσποινα Γεωργία Δρακάκη συντονίζει την κουβέντα και με την παθιασμένη και γεμάτη ειλικρίνεια φωνή της δίνει τον χώρο που πρέπει στους καλεσμένους της.

Και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η «Εκπομπή» μας πήγε στα στενά και στους δρόμους της πρωτεύουσας, της μητρόπολης που αγαπάμε να μισούμε και μισούμε επειδή αγαπάμε. Ο τίτλος της βραδιάς, του πρώτου επεισοδίου της «Εκπομπής», ήταν «Αριστοτέλους και Ιθάκης γωνία». Και σε αυτή τη συνάντηση των δρόμων οι φωνές και τα λόγια των Ζαχαρία Καρούνη, Σοφίας Αρβανίτη, Πένυς Ξενάκη και Kostis Talos γέμισαν την αίθουσα και μας συγκίνησαν.

Η αδιαμεσολάβητη αλήθεια



Οι δύο ώρες του προγράμματος έφεραν αυτά τα λόγια, εικόνες, αναφορές, στο μυαλό του γράφοντος. Κι αν τα δείτε ασύνδετα και ατάκτως ερριμμένα, είναι γιατί η αδιαμεσολάβητη αλήθεια δεν θέλει χειρουργικές κινήσεις, αλλά άηχες χορευτικές, λεπτές, εξωκοσμικές… Πάμε λοιπόν. Τραπέζι φίλων. Κοσμικό. Λαϊκό. Μοναστηριακό. Βιριδιάνα. Μπουνιουέλ. Η σκηνή του Μυστικού Δείπνου των αποσυνάγωγων. Τσαρούχης. Αρχιτεκτονική. Ζωγραφιές. Φωνές. Τραγούδια. Συγκίνηση. Γενναιοδωρία. Αλήθεια. Αθήνα. Φλέβα που χτυπά η βραδιά στις γειτονιές του καημού. Παρέα. Αυθόρμητο. Ωραία τρέλα. Ζαχαρίας Καρούνης. Σοφία Αρβανίτη. Πέννυ Ξενάκη. Kostis Talos. Όμορφη. Ζεστή. Ουσιαστική. Βραδιά. Ο καθένας κάτι δικό του είδε, άκουσε, πήρε απ’ αυτή τη νύχτα, απ’ αυτή την «Εκπομπή», από τα τραγούδια των δρόμων και των διαδρόμων, των έξω δρόμων. Βρεθήκαμε και χαθήκαμε μέσα στην πόλη και είδαμε την ενηλικίωσή μας να «τρέχει» να προλάβει. Και το φως, το σκοτάδι, της ψυχής μας τρύπωσε στο παγκόσμιο σύμβολο του Παρθενώνα και ζυγίστηκε τη Δικαιοσύνη των καρδιών και των ψυχών.

«Εκπομπή» με τη Γεωργία Δρακάκη

Τρίτη 3, 10 και 17 Μαρτίου

Black Duck

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5- 7

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103252396

Είσοδος: 15 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00

Η διάρκεια της κάθε εκπομπής - παράστασης θα είναι δύο ώρες.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζίνα Φουντουλάκη, Αλέξανδρος Καραμαλίκης

Η περιγραφή των υπόλοιπων επεισοδίων

Τρίτη [3 Μάρτη]

Επεισόδιο 02: Όχι μαζί

Τραγούδια του χωρισμού και του χωριστά. Του ανεκπλήρωτου έρωτα. Της αδόκητης καψούρας. Των ανθρώπων που δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη και, ίσως, βρίσκονται πιο κοντά από εκείνους που μοιράζονται ένα κοινό κρεβάτι.

Καλεσμένοι: Αντώνης Απέργης, Δημήτρης Μπάκουλης, Ευτυχία Μητρίτσα, Θωμάς Φώτης, Νίκη Σερέτη και Στέλιος Δημόπουλος

Τρίτη [10 Μάρτη]

Επεισόδιο 03: Τα κόκκινα τα μπλουζ

Η Μελαγχολία είναι modus vivendi και ουδεμία σχέση έχει με την κατάθλιψη. Μόνο όσες και όσοι κοινωνούν τη χαρά της ζωής, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ράγισμα, να μπορεί να μπει λίγο σκοτάδι και να βγει λίγο φως. Ρεμπέτικα, τάνγκο, βαλσάκια, soul κομμάτια, εσωστρέφεια και παλιές ιστορίες.

Καλεσμένοι: Sugahspank, Άγγελος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μυστακίδης και Πέρης Μιχαηλίδης

Τρίτη [17 Μάρτη]

Επεισόδιο 04: Νύχτα ξελογιάστρα

Τραγούδια και αφηγήσεις της νύχτας, του φεγγαριού, των ξενύχτηδων, των σκυλάδικων, των μοναχικών ξημερωμάτων με τσιγάρο και με κέφι κακό ή καλό. Μια βραδιά αφιερωμένη στα φώτα που σβήνουν και στις πανσελήνους που μας παρηγορούν καθώς πίνουμε, σπάμε, χορεύουμε, γλεντάμε. Καθώς πονάμε. Και ξενυχτάμε.

Καλεσμένοι: Θάνος Αλεξανδρής, Αντώνης Μιτζέλος, Στάθης Δρογώσης, Έλενα Στάθη, Νίκος Σκαραβαίος.

Λίγα λόγια για τη Γεωργία Δρακάκη

Η Γεωργία Δρακάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992 και σπούδασε Νομικά και Δημοσιογραφία-Νέα Μέσα. Είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και τραγουδίστρια.

Έχει γράψει θεατρικά έργα που έχουν παιχτεί σε αθηναϊκές σκηνές, διηγήματα που έχουν εκδοθεί σε συλλογές και στίχους που έχουν μελοποιηθεί. Το τελευταίο της βιβλίο «Ο Τάσος πέθανε» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος.

Ασχολείται επαγγελματικά από το 2012 με συνεντεύξεις, κείμενα και ραδιοφωνικές εκπομπές γύρω από την πόλη, τον πολιτισμό, την γαστρονομία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δημοσιεύει τακτικά σε περιοδικά, εφημερίδες και sites τα ρεπορτάζ και τα θέματά της. Διατηρεί την πολυδιαβασμένη στήλη Sex Editor στο Andro.gr, στην οποία καταθέτει πρωτότυπες, πορνογραφικές ιστορίες και κείμενα για τον έρωτα και το σεξ.

Τραγουδάει επαγγελματικά από την ενηλικίωσή της και ύστερα: έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομική Κομπανία), τον Βασίλη Λέκκα και τον τραγουδοποιό Θωμά Φώτη. Έχει εμφανιστεί ως τραγουδίστρια στον δρόμο, στο Μέγαρο Μουσικής, σε θέατρα, σε καφενεία και ταβέρνες, σε γνωστά live stages και, απαρεγκλίτως, στο μπάνιο της.

