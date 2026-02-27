«Tarwar»: Αφεθείτε στον μετεωρισμό της ύπαρξης!

Το Gazzetta διάβασε και σας προτείνει το υψηλής ευφυΐας κόμικ «Tarwar» (Εκδ. Inkpress), του Ιλάν Μανουάχ.

Το λευκό δεν είναι ο αρχικός καμβάς της ζωής, της γλώσσας, της σκέψης, της τέχνης. Όχι! Το πρώτο χρώμα, η πρώτη μουσική, η πρώτη κίνηση, η πρώτη αλήθεια, το πρώτο ψέμα που απαντήθηκε βρίσκεται στο μαύρο! Σε αυτό το λείο, στιλπνό, βαθύ πεδίο που όλα υπάρχουν και όλα χάνονται. Εκεί που η ομιλία προετοιμάζεται, εκεί που ο λόγος βιώνει τις ωδίνες του, εκεί που το άφυλο, άμορφο ον, άλογο ον ενώνει το αίμα και τους χτύπους της καρδιάς με την αιτία της ύπαρξής του. Το μαύρο είναι πριν τον ήλιο, το φεγγάρι, το νερό, τον αέρα, τον big bang. Το μαύρο είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή επικοινωνίας, σύλληψης νοημάτων, εννοιών. Και είναι αυτό που θα στηρίζει πάντα την τέχνη του κόμικ.

Αυτή η μορφή έκφρασης που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, νέους, μεσήλικες, ηλικιωμένους, άνδρες, γυναίκες, αυτή η διαχρονική επικοινωνία ξεκινά από το μαύρο σε αυτό καταλήγει και ενδιάμεσα δίνει τα χρώματα που γίνονται λέξεις και οι λέξεις η απόλυτη συστολή πριν τη μεγάλη, εκρηκτική, διαστολή. Η παιδική αθωότητα, το αυθόρμητο και η ουσία του σχεδόν αδιαμεσολάβητου λόγου είναι εδώ, σε ένα κόμικ που είναι τόσο παράξενο μα και τόσο αληθινό όσο η αρχή της ζωής (μας). Διαβάστε το «Tarwar» (Εκδόσεις Inkpress) και αφεθείτε στον μετεωρισμό της ύπαρξης μας.

Τα κόμικς ως παγκόσμιο μέσο έκφρασης



Η «Inkpress», λοιπόν, μετά το The End του Δημήτρη Ρόκου, επανέρχεται για δεύτερη φορά με original υλικό και κυκλοφορεί το νέο conceptual comics βιβλίο του Ιλάν Μανουάχ, σε μια διεθνή συμπαραγωγή με τους ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους La Cinquième Couche (Βέλγιο), NERO Editions (Ιταλία), Lystring Förlag (Σουηδία) και CCC (Πορτογαλία). Ο Ιλάν Μανουάχ συνεχίζει τη θεματική του παλιότερου έργου του, Compendium of Franco-Belgian Comics, επεκτείνοντας αυτή τη φορά το πεδίο μελέτης του αντικειμένου στις πλήρεις διαστάσεις του, τα κόμικς ως πραγματικά παγκόσμιο μέσο έκφρασης.

Πιάνοντας την πολυτελή και καλά προσεγμένη έκφραση, παρατηρείς ότι τα μαύρα πάνελ είναι παντού. Μέσα απ’ αυτά φτιάχνεται ο λόγος, οι εικόνες και μέσα σε αυτά ζουν οι εννοιολογικές, υπαινικτικές, προσεγγίσεις που εξερευνούν το φαινόμενο της έκλειψης-επίδειξης της ύπαρξης. Ανάμεσα στις σκιές, το σκοτάδι και τις ξαφνικές λάμψεις, εκρήξεις, συντελείται παγκόσμια γλωσσική, σημασιολογική, αφαιρετική, ουσιαστική επικοινωνία.

Το υψηλής ευφυΐας-σύλληψης «Tarwar»



Το υψηλής ευφυΐας-σύλληψης «Tarwar» κινείται στη μοναδικότητα της ιδιαίτερης σκέψης και στην ακρίβεια της τεχνολογίας. Διαβάστε πως δούλεψε ο Μανουάχ και θα καταλάβετε. «Μέσω ανθρώπινης εργασίας και τεχνολογιών Computer Vision, το στούντιο παραγωγής του Μανουάχ ανέλυσε πάνω από 12 εκατομμύρια ψηφιοποιημένες σελίδες κόμικς από διαφορετικές ηπείρους, γλώσσες και πολιτισμικά πλαίσια - από κορεάτικα webtoons και ινδικά εικονογραφημένα παραμύθια, μέχρι βραζιλιάνικα quadrinhos και Αμερικάνους υπερήρωες – για να συγκεντρώσει στο Tarwar τα μαύρα panels των κόμικς ως ένα πανταχού παρόν οπτικό στοιχείο που στοιχειώνει το μέσο σε όλες του τις εκφάνσεις και παραδόσεις. Αυτοί οι μυστηριώδεις σημασιολογικοί χώροι, είτε σηματοδοτούν «μια νύχτα χωρίς φεγγάρι», είτε την «απώλεια συνείδησης» ενός χαρακτήρα ή τις διακοπές ρεύματος, λειτουργούν ως χωροχρονικές μονάδες όπου η αφήγηση αιωρείται, δημιουργούν στιγμές εσωστρέφειας, διφορούμενου νοήματος και του άρρητου, και αμφισβητούν τη συμβατική αφηγηματική ροή προκαλώντας τον αναγνώστη να γίνει συνδημιουργός.

Αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από μαύρα panels από αυτό το τεράστιο σώμα έργων, το Tarwar υπερβαίνει τα γλωσσικά όρια, τους κανόνες της αγοράς και τις στυλιστικές συμβάσεις, αποκαλύπτοντας πώς τα κόμικς λειτουργούν ως μια καθολική σημειογραφική γλώσσα που υφαίνει την αλληλοσύνδεση του παγκοσμιοποιημένου αναγνωστικού κοινού μέσω κοινών νημάτων αφήγησης".

INFO

TARWAR: Το νέο conceptual comics βιβλίο του Ιλάν Μανουάχ

Κυκλοφορεί από την «Inkpress»

Διαστάσεις: 24 x 34 cm

Σελίδες: 120

Εκτύπωση: Τετραχρωμία

Σκληρόδετο, €35.00

ISBN: 9- 789608 - 965980

Εκδότες: La Cinquième Couche (Βέλγιο), NERO Editions (Ιταλία), Lystring Förlag (Σουηδία), CCC (Πορτογαλία), inkpress (Ελλάδα)