Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Έγινε έρευνα από τις Αρχές και εντοπίστηκε ο διαχειριστής του λογαριασμού που έκανε τα επιθετικά και επειλητικά σχόλια
Ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ένας 43χρονος που εξύβριζε την Αφροδίτη Λατινοπούλου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλούσε σε επίθεση εναντίον της.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.
