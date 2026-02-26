Ιρλανδία: Στη δημοσιότητα βίντεο από επίθεση αγνώστου σε γυναίκα

Ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα αναίσθητη στον δρόμο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ιρλανδική αστυνομία βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή απρόκλητης επίθεσης σε βάρος γυναίκας στο κέντρο του Κόρκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, περίπου στις 02:50, στην οδό Oliver Plunkett Street. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται άνδρας, με τα χέρια στις τσέπες, να πλησιάζει ομάδα γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ένταση, σηκώνει τον αγκώνα του και χτυπά δυνατά μία από αυτές στο κεφάλι.

Η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος αναίσθητη, ενώ ο δράστης συνέχισε να περπατά και αποχώρησε από το σημείο σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Φίλες του θύματος έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ μία εξ αυτών φαίνεται να κινείται προς τον άνδρα τη στιγμή που εκείνος αποχωρεί.

