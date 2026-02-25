WSJ: Ο Μπιλ Γκέιτς απολογήθηκε για τη σχέση του με τον Επστάιν και παραδέχθηκε τις εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο μεγιστάνας Μπιλ Γκέιτς μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που είχε με τον Τζέφρι Επστάιν και τα στοιχεία που είχε εκείνος σε βάρος του.

Ο Μπιλ Γκέιτς απολογήθηκε στο προσωπικό του ιδρύματός του σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν. Παραδέχθηκε πως είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκες που, αργότερα, συνδέθηκαν με τ΄όνομα του παιδοβιαστή, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματά του.

Ο μεγιστάνας συγκέντρωσε το προσωπικό του Gates Foundation και ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν, καθώς η υπόθεση ρίχνει πυκνή τη σκιά της στο ίδιο το φιλανθρωπικό ίδρυμα.

