Ανεβάστε την ένταση: Το Rager έρχεται στις 5 Μαρτίου και δίνει τον ρυθμό στο PlayStation VR2

Στο Rager η μάχη συναντά τον ρυθμό, σ΄ ένα αναπάντεχο μίγμα που φέρνει ένταση χωρίς συμβιβασμό στο PS VR2.

Η έννοια των combat games αποκτά νέα διάσταση από τις 5 Μαρτίου, όταν και αναμένεται να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο Rager για το PlayStation VR2.

Το Rager είναι ένα μουσικό VR brawler όπου ο ρυθμός δεν είναι ποτέ θόρυβος υποβάθρου. Κάθε χτύπημα, μπλοκάρισμα και αποφυγή συνδέεται άμεσα με το soundtrack. Οι εχθροί επιτίθενται συγχρονισμένα με δυνατές γραμμές μπάσου και πολεμικά τύμπανα, και η επιβίωσή σας εξαρτάται από το αν μπορείτε να ταιριάξετε αυτόν τον συγχρονισμό με ακρίβεια.

Αυτή είναι μια μάχη που βασίζεται στον έλεγχο και την επίγνωση. Μπαίνετε σε μια μεταβαλλόμενη ψηφιακή αρένα καθώς ρομποτικοί αντίπαλοι πλησιάζουν από κάθε κατεύθυνση. Ο κόσμος σχηματίζεται γύρω σας καθώς η μουσική χτίζεται και στη συνέχεια υποχωρεί στο κενό όταν τελειώνει η μάχη. Το επόμενο κομμάτι ξεκινά και η πίεση αρχίζει πάλι απ' την αρχή.

Κανένα περιθώριο για δισταγμό

Κατά την κυκλοφορία του στο PS VR2, το Rager περιλαμβάνει ένα γεμάτο campaign 12 επιπέδων και τριών boss fights που κλιμακώνουν την πίεση με κάθε πίστα. Κάθε επίπεδο σας δεσμεύει και με ένα συγκεκριμένο όπλο. Δεν υπάρχει αλλαγή στη μέση της μάχης. Προσαρμόζεσαι ή αποτυγχάνεις.

Το όπλο στα χέρια σας αλλάζει εντελώς τη μάχη. Το Σπαθί και το Ρόπαλο απαιτούν ακρίβεια, χτυπώντας ανεξάρτητα με καθαρότητα και αμεσότητα. Το Τσεκούρι και το Σφυρί απαιτούν κίνηση και των δύο χεριών και ολόκληρου του σώματος, ανταμείβοντας τις κινήσεις σας με συντριπτική δύναμη. Τα Νύχια και οι Γροθιές σας τραβούν σε κοντινή απόσταση, όπου οι επιθέσεις έρχονται πιο γρήγορα και η διστακτικότητα εξαφανίζεται. Κάθε όπλο αλλάζει τη στάση σας, την εμβέλειά σας και τον ρυθμό σας. Διαβάζοντας τον ρυθμό, πλέον, διαβάζεις τον εχθρό, προσαρμόζοντας το timing σε πραγματικό χρόνο καθώς οι επιθέσεις έρχονται από κάθε κατεύθυνση.

Η λειτουργία Freestyle ανοίγει άλλα 12 επίπεδα από την αρχή, δίνοντάς σας την ελευθερία να επιλέξετε το όπλο σας και να ξεπεράσετε τα όριά σας. Οι διαδικτυακοί πίνακες κατάταξης παρακολουθούν κάθε διαδρομή. Όταν τελειώνει μια μάχη, ξέρετε ακριβώς πού χάσατε χρόνο. Αν χάσετε χρόνο, το νιώθετε. Αν προσγειωθείτε καθαρά, το νιώθετε κι αυτό. Το Rager ανταμείβει την πειθαρχία. Όσο πιο σφιχτή είναι η κίνησή σας, τόσο πιο δυνατό είναι το χτύπημα.

Η εμπειρία PS VR2

Το Rager βασίζεται στη σαφήνεια, την ανατροφοδότηση και τη σωματική δέσμευση. Στο PS VR2, αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται σε πλήρη ισχύ.

Το παιχνίδι τρέχει στα 90Hz, διατηρώντας την κίνηση ομαλή και άμεση κατά τη διάρκεια των ταχύτερων κινήσεων. Όταν οι επιθέσεις προέρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις και ο ρυθμός επιταχύνεται, χρειάζεστε σταθερότητα. Τα 90Hz διασφαλίζουν ότι αυτό που βλέπετε και αυτό που νιώθετε παραμένουν κλειδωμένα, καρέ-καρέ.

Η υποστήριξη HDR εμβαθύνει την αντίθεση της αρένας, οξύνοντας τις σιλουέτες και τις λάμψεις κρούσης στο σκοτάδι. Η δυναμική απόδοση που υποστηρίζεται από την παρακολούθηση των ματιών διατηρεί την εστίασή σας καθαρή ακριβώς εκεί που κοιτάτε, έτσι ώστε τα τηλεγραφημένα χτυπήματα να παραμένουν εύκολα στο μάτι ακόμα και σε χαοτικές στιγμές.

Έπειτα, υπάρχει η διάδραση. Η προηγμένη απτική λειτουργία στα χειριστήρια PS VR2 Sense ενισχύει τον συγχρονισμό στα χέρια σας. Ένα καθαρό χτύπημα συνοδεύεται με βάρος. Μια μπλοκαρισμένη επίθεση στέλνει αντίσταση μέσω της λαβής σας. Το βουητό των ακουστικών προσθέτει δύναμη σε βαριά χτυπήματα και το boss slams, καθηλώνοντας τον παίκτη στο κέντρο της αρένας. Το αποτέλεσμα είναι μια μάχη πέρα για πέρα δυναμική. Όταν αφοσιώνεστε σε μια κίνηση, νιώθετε τις συνέπειες.

Για τους παίκτες που κυνηγούν την κυριαρχία, το Rager περιλαμβάνει μια πλήρη λίστα τροπαίων, που κορυφώνεται με ένα πλατινένιο τρόπαιο που ανταμείβει την ακρίβεια, την πειθαρχία και τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού.

Στο PS VR2, κάθε χτύπημα έχει βάρος, κάθε μπλοκ έχει αντίσταση και κάθε λάθος έχει συνέπειες.

Ραντεβού στις 5 Μαρτίου

Το Rager ανταμείβει τους παίκτες που παραμένουν γρήγοροι υπό πίεση. Όταν ο ρυθμός ανεβαίνει και οι επιθέσεις πλησιάζουν από κάθε κατεύθυνση, ο δισταγμός σας κοστίζει. Ο καθαρός συγχρονισμός κερδίζει μάχες. Ο έλεγχος σας κρατάει όρθιους.

Το Rager έρχεται στο PlayStation VR2 κι αν είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τον συγχρονισμό, την αντοχή και τον έλεγχό σας, ραντεβού στην αρένα στις 5 Μαρτίου.