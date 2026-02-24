Οι 16 της Θεσσαλονίκης που «έπεσαν» με τους 200 στην Καισαριανή: Νέα ντοκουμέντα για τις εκτελέσεις

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στη δημοσιότητα, τοποθετώντας ανάμεσα στους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή και 16 Θεσσαλονικείς συνδικαλιστές.

Την πολιτική διάσταση της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών αγωνιστών στην Καισαριανή έρχεται να αναδείξει περαιτέρω νέο ιστορικό ντοκουμέντο, που τοποθετεί μεταξύ τους και 16 πρωτοστάτες του συνδικαλιστικού κινήματος από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέδειξε η ΕΡΤ, οι Θεσσαλονικείς συμπεριλαμβάνονται στους 200 Ακροναυπλιώτες που οι ναζί κατακτητές εκτέλεσαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Σπύρος Κουζινόπουλος.

