Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες

Η Κική Τσακαλδήμη έφτασε στα 6.962 μέτρα της υψηλότερης κορυφής της Νότιας Αμερικής, αντιμετωπίζοντας ακραίες καιρικές συνθήκες και δοκιμάζοντας τα όριά της.

Ένα από τα πιο απαιτητικά επιτεύγματα στον κόσμο της ορειβασίας κατάφερε να ολοκληρώσει η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κική Τσακαλδήμη, κατακτώντας την κορυφή του Ακονκάγκουα στα 6.962 μέτρα, μετά από μία απαιτητική αποστολή διάρκειας 18 ημερών στις Άνδεις.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους στόχους του παγκόσμιου Project «7 Summits», το οποίο περιλαμβάνει την ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου. Οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ανάβασης είναι τεράστιες, καθώς οι ορειβάτες καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους όσο αυξάνεται το υψόμετρο.

