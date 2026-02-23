USS Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο κατέπλευσε στη Σούδα: Σήμα ισχύος από τις ΗΠΑ

Στη Ναυτική Βάση της Σούδας στην Κρήτη κατέπλευσε το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως.

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο παγκοσμίως, κατέπλευσε στη Ναυτική Βάση της Σούδας στην Κρήτη, σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο έφτασε στον κόλπο της Σούδας το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02), πραγματοποιώντας σύμφωνα με πληροφορίες στάση ανεφοδιασμού στη Βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ. Η παρουσία του στην Κρήτη εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

