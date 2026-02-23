Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα ξαναπάω στη Νίκαια, λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό»

Στο νοσοκομείο Νίκαιας επανήλθε με νέες του δηλώσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αποκάλυψε την πρόθεσή του να επισκεφτεί ξανά το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Την πρόθεσή του να επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο της Νίκαιας δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ χαρακτήρισε ως «λάθος» το ότι δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Μιλώντας το πρωί της Καθαράς Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι για δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μαίο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες.

