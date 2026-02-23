Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας και αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί η εικόνα μίας νεαρής νηπιαγωγού που αναγκάζεται να πάει να δουλέψει, με τον γύψο στο πόδι, την πατερίτσα στο ένα χέρι, και το νήπιο παιδί της στο άλλο χέρι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega φαίνεται η αναπληρώτρια νηπιαγωγός που αναγκάζεται να πάει κουτσαίνοντας στο σχολείο, γιατί αλλιώς θα χάσει τη θέση της.

Να σημειωθεί πως η νηπιαγωγός έπεσε και χτύπησε, εν ώρα υπηρεσίας, σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο.

