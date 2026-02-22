Ειδικός HR καταγγέλλει: «Οι εταιρείες εξαντλούν τους καλούς εργαζόμενους»

Ειδικός HR εξηγεί τι είναι το «εταιρικό παιχνίδι» και γιατί οι πιο αποδοτικοί εργαζόμενοι συχνά επιβαρύνονται χωρίς ανταμοιβή. Οι 4 συμβουλές για να προστατευτείτε.

Το να διαπρέπει κανείς στη δουλειά του δεν αποτελεί πάντοτε εγγύηση αναγνώρισης ή σταθερότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πιο αποδοτικοί εργαζόμενοι είναι εκείνοι που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, χωρίς μάλιστα την αντίστοιχη ανταμοιβή.

Αυτό υποστηρίζει ο ειδικός σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (ΗR) και δημιουργός περιεχομένου, Rafael Alonso, ο οποίος μιλά ανοιχτά για το λεγόμενο «εταιρικό παιχνίδι». Όπως σημειώνει, «οι εταιρείες εξαντλούν τους καλούς», εξηγώντας ότι οι εργαζόμενοι που λύνουν τα περισσότερα προβλήματα είναι συχνά εκείνοι που οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση.

Τι είναι το «εταιρικό παιχνίδι»

Σύμφωνα με τον ειδικό HR, πρόκειται για μια άτυπη πρακτική που βασίζεται στην υπερ-δέσμευση συγκεκριμένων εργαζομένων. Εκείνοι που αποδεικνύουν συνέπεια, αποτελεσματικότητα και διάθεση συνεργασίας, συχνά καταλήγουν να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, υπερωρίες ή καθήκοντα εκτός του ρόλου τους χωρίς επιπλέον αμοιβή ή προαγωγή.

Η δέσμευση παρερμηνεύεται ως «διαθεσιμότητα χωρίς όρια», ενώ ο αυξημένος φόρτος εργασίας θεωρείται αυτονόητος. Το αποτέλεσμα; Οι ίδιοι εργαζόμενοι παραμένουν στην ίδια μισθολογική κλίμακα, παρά την αυξημένη συνεισφορά τους.

Οι τέσσερις τρόποι για να προστατευτείτε

Ο Αλόνσο προτείνει τέσσερις βασικές στρατηγικές για να αποφευχθεί η παγίδα:

1. Σταματήστε να λέτε πάντα «ναι»

Η διαρκής αποδοχή κάθε αιτήματος δεν οδηγεί απαραίτητα σε εξέλιξη. Αντίθετα, δημιουργεί την εικόνα του «μόνιμα διαθέσιμου», στον οποίο μεταφέρονται όλα τα δύσκολα καθήκοντα. Το «όχι», όπως τονίζει, είναι εργαλείο οριοθέτησης.

2. Επανεξετάστε τις πεποιθήσεις σας για την εργασία

Το παλαιό μοντέλο της ισόβιας σταδιοδρομίας σε μία εταιρεία έχει αλλάξει. «Το να είσαι καλός στη δουλειά σου δεν εγγυάται σταθερότητα», προειδοποιεί, υπογραμμίζοντας ότι η κινητικότητα είναι πλέον μέρος της επαγγελματικής πραγματικότητας.

3. Μην κυνηγάτε διαρκώς την επιβεβαίωση

Η συνεχής προσπάθεια εντυπωσιασμού ή υπεραπόδοσης για μια μελλοντική ανταμοιβή μπορεί να έχει ψυχολογικό κόστος. Η σταθερότητα και η εσωτερική ισορροπία, τονίζει, είναι εξίσου σημαντικές με την επαγγελματική εξέλιξη.

4. Σχεδιάστε μια στρατηγική εξόδου

Σε περιπτώσεις όπου το εργασιακό περιβάλλον γίνεται μη βιώσιμο, η ύπαρξη ενός ρεαλιστικού σχεδίου αποχώρησης μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας. Δεν υπάρχει ενιαία λύση, καθώς κάθε εργαζόμενος έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Το μήνυμα του ειδικού είναι σαφές: η αποδοτικότητα δεν πρέπει να μετατρέπεται σε παγίδα. Η επαγγελματική αξία χρειάζεται όρια, διαφορετικά ο κίνδυνος εξουθένωσης γίνεται αναπόφευκτος.

