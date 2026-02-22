Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο των ναζί φωτογράφων

Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις αμάχων στο Κοντομαρί της Κρήτης το 1941 και οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι τα μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των ναζί στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα όχι μόνο διέπρατταν θηριωδίες σε βάρος αμάχων και αντιστασιακών αλλά ήθελαν να τις καταγράφουν φωτογραφικά με εντολή του Γ' Ράιχ. Αυτά τα ντοκουμέντα, όμως, ήταν για τα μάτια λίγων και οι φωτογραφίες αυτές λογοκρίνονταν.

Η περίπτωση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής ανήκει σε αυτή τη κατηγορία και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Στην Ελλάδα, η μοναδική καταγεγραμμένη περίπτωση τέτοιων φωτογραφιών προέρχεται από τη Σφαγή στο Κοντομαρί το 1941.

Τα ντοκουμέντα ανακαλύφθηκαν το 1980 στα Ομοσπονδιακά Αρχεία της Γερμανίας και χρειάστηκε μεγάλη έρευνα προκειμένου να ταυτοποιηθεί ότι αφορούσαν τις εκτελέσεις στο χωριό Κοντομαρί των Χανίων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr