11χρονος στις ΗΠΑ σκότωσε τον πατέρα του επειδή του έκρυψε το Nintendo Switch

Ένα μικρό αγόρι στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε και του έκρυψε το Nintendo Switch ανήμερα των 11ων γενεθλίων του.

Ένα 11χρονο αγόρι στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στις 13 Ιανουαρίου, επειδή του πήρε το Nintendo Switch. Ο μικρός Clayton Dietz πυροβόλησε τον πατέρα του στο οικογενειακό τους σπίτι, ανήμερα των 11ων γενεθλίων του.

Ο Clayton οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, περικυκλωμένος από επιμελητές ανηλίκων, με ανέκφραστο πρόσωπο και φορώντας μαύρο φούτερ με κουκούλα. Το αγόρι κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον πατέρα του, Douglas, ενώ εκείνος κοιμόταν, μετά από καβγά για το Nintendo Switch.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον άτυχο πατέρα ανάσκελα με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάνκανον, γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλείται το WHP.

Τον πυροβόλησε την ώρα που κοιμόταν

Η Jillian Dietz, μητέρα του Clayton, είπε στις αρχές ότι εκείνη και ο σύζυγός της πήγαν για ύπνο αφού τραγούδησαν το «Happy Birthday», όταν ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και μια μυρωδιά παρόμοια με πυροτεχνήματα. Παρατήρησε κάτι να στάζει και συνειδητοποίησε ότι ήταν αίμα πάνω στο κρεβάτι, καθώς ο σύζυγός της δεν ανταποκρινόταν.

Όταν ο Clayton μπήκε στο υπνοδωμάτιο, η Jillian φώναξε «ο μπαμπάς είναι νεκρός», με τον 11χρονο να λέει την ίδια φράση, κατεβαίνοντας τις σκάλες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το όπλο του πατέρα ήταν κλειδωμένο στο σπίτι, ωστόσο ο Clayton κατάφερε να βρει το κλειδί στο συρτάρι του.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι, ενώ έψαχνε για το Nintendo Switch που υποτίθεται ότι θα του το είχε κρύψει μέσα στο χρηματοκιβώτιο, βρήκε το όπλο αντί για την παιχνιδομηχανή. Έπειτα, ο Clayton «όπλισε τον κόκορα και πυροβόλησε τον πατέρα του».

Όταν η αστυνομία ρώτησε τον 11χρονο τι πίστευε ότι θα συνέβαινε, το αγόρι είπε ότι ήταν «θυμωμένος» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί». Η μητέρα αποκάλυψε τα λόγια του γιου της μετά την αποτρόπαια πράξη του: «Σκότωσα τον μπαμπά μου. Μισώ τον εαυτό μου».

Η στήριξη στη μητέρα

Εν τω μεταξύ, έχει δημιουργηθεί ένας έρανος στο GiveSendGo για να υποστηρίξει την Jillian για τον θάνατο του συζύγου της, αλλά και την περιπέτεια του γιου της. «Σε μια και μόνο στιγμή, ο κόσμος της γκρεμίστηκε και τώρα βιώνει βαθύ πένθος και σοκ που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει», αναφέρει το κείμενο του εράνου.

«Αντιμετωπίζει την ξαφνική απώλεια του συζύγου της και τώρα κουβαλά το συντριπτικό βάρος του να συνεχίσει τη ζωή, το πένθος και τη θεραπεία μέσα σε συνθήκες που καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται χώρο για να πενθήσει, να ανασάνει και απλώς να επιβιώσει στιγμή με τη στιγμή, χωρίς το πρόσθετο βάρος του οικονομικού άγχους».

