Όσοι γράφουν λίστες με το χέρι παρουσιάζουν αυτά τα 7 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Γιατί η επιμονή μας στο χαρτί και το μελάνι κρύβει βαθύτερα ψυχολογικά μηνύματα για τον τρόπο που σκεφτόμαστε και διαχειριζόμαστε το άγχος.

Στην εποχή της απόλυτης ψηφιοποίησης, όπου τα πάντα —από τα ραντεβού μας μέχρι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ— οργανώνονται μέσα από εφαρμογές και ειδοποιήσεις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αρνείται να εγκαταλείψει το κλασικό σημειωματάριο. Αν ανήκετε σε αυτούς που νιώθουν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση κρατώντας ένα στυλό, η επιστήμη έχει να σας πει κάτι ενδιαφέρον: Η συνήθειά σας αυτή δεν είναι απλώς «παλαιομοδίτικη», αλλά αποτελεί ένα σημαντικό παράθυρο στην προσωπικότητά σας.

Η Δρ. Γκέιλ Μακμπράιντ, διακεκριμένη ψυχολόγος και συνιδρύτρια της Veritas Psychology, τονίζει ότι οι μικρές, καθημερινές μας συνήθειες είναι αυτές που μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Το να επιλέγεις το χαρτί αντί για το κινητό, προσφέρει πολύτιμες ενδείξεις για το πώς ρυθμίζεις το στρες και πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου για την επιτυχία.

