Peaky Blinders: Τι μάθαμε από το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας “The Immortal Man”

Η ταινία Peaky Blinders θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου

Τέσσερα χρόνια μετά τον -όχι οριστικό τελικά - αποχαιρετισμό της σειράς Peaky Blinders, ο μύθος των Σέλμπι επιστρέφει με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Το Netflix κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες το πρώτο ολοκλημένο trailer της επερχόμενης ταινίας «The Immortal Man», υπενθυμίζοντάς μας γιατί η πολυβραβευμένη σειρά του Στίβεν Νάιτ ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας.

