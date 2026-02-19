Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

Στα όρια της επιβίωσης 4 περιοχές της χώρας που είδαν δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού τους - 1,26 παιδιά ανά γυναίκα στην Ελλάδα, που έχει την 7η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

Το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα κορυφαία και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την επίλυσή του.

Στις προσπάθειες αναζήτησης των αιτιών του προβλήματος, η εφημερίδα Τα Νέα, φιλοξενεί δηλώσεις πανεπιστημιακών καθηγητών, αλλά και τοπικών παραγόντων των τεσσάρων περιοχών που πλήττονται από τη υπογεννητικότητα και βλέπουν ορατά τον δρόμο της ερημοποίησης. Γορτυνία, Ιθάκη, Γρεβενά και Ευρυτανία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr