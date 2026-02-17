Βιολάντα: Έλεγχος σε τρίτο εργοστάσιο στο Μακρυχώρι - Τι κατέθεσε υδραυλικός για τον ιδιοκτήτη

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση «Βιολάντα» - Στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η τρίτη μονάδα του εργοστασίου στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Όσο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» αναμένεται να απολογηθεί αύριο για όσα κατηγορείται για την τραγική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η τρίτη μονάδα του εργοστασίου που βρίσκεται στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Οι έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια έχουν ξεκινήσει ήδη, καθώς μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά με σκοπό να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, κανόνες ασφαλείας.

