5 μαθήματα που αξίζει να πάρεις από τους ανθρώπους, που τα έχουν βρει με τη μοναξιά τους

Δίνουν νόημα σε κάθε λεπτό της ώρας τους, γεμίζοντας τον χρόνο τους με δημιουργικές και παραγωγικές στιγμές. Μπορεί να είναι συνήθως μόνοι, όμως αυτό δεν στέκεται εμπόδιο στην εξέλιξή τους.

Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «μοναξιά» πολλοί είναι οι άνθρωποι που τρομάζουν, δυσανασχετούν και ταράζονται. Η ιδέα και μόνο ότι βρίσκονται μόνοι σε έναν χώρο - έστω κι αν αυτό είναι προσωρινό - τους προκαλεί πανικό. Κυριαρχούνται από άγχος και οποιαδήποτε σκέψη τους έχει αρνητικό χαρακτήρα. Αδυνατούν να εντοπίσουν το φως μέσα στη συνθήκη που βιώνουν, συνεπώς δύσκολα θα μπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η μοναξιά, βέβαια, δεν είναι πάντα εχθρός. Για κάποιους ανθρώπους αποτελεί συνειδητή επιλογή, έναν χώρο εσωτερικής ηρεμίας, όπου μπορούν να ακούσουν τη σκέψη τους, να ξεκαθαρίσουν τα «θέλω» τους και να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους. Σε μια εποχή όπου η συνεχής κοινωνική διάδραση θεωρείται σχεδόν υποχρεωτική, εκείνοι που συμφιλιώνονται με τη μοναχικότητά τους μας δείχνουν μια διαφορετική οπτική. Και, ίσως, να αποτελούν και παράδειγμα.

