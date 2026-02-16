Οι πιο γενναιόδωροι δισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ: «Τσιγγούνης» ο Μασκ!

Δημοσιεύτηκε η λίστα με τους πιο γενναιόδωρους δισεκατομμυριούχους της Αμερικής και τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, καθώς ηχηρά ονόματα λάμπουν δια της απουσίας τους από τις κορυφαίες θέσεις.

Λέγεται ότι περίπου το ένα τρίτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου ζει στις ΗΠΑ. Μέχρι πέρυσι, η Αμερική φιλοξενούσε τον εντυπωσιακό αριθμό των 900 δισεκατομμυριούχων, με την περιουσία τους να εκτοξεύεται κατά 18% το 2025, σύμφωνα με το Fortune.

Όταν σκεφτόμαστε Αμερικανούς κροίσους, το μυαλό πάει αμέσως σε ονόματα όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Αλλά πού βρίσκονται στη νέα λίστα του Forbes με τους πιο φιλάνθρωπους;

Η περίπτωση του Έλον Μασκ

Ο Μασκ δεν κατάφερε να μπει καν στην πρώτη δεκάδα, ούτε καν στην πρώτη 25άδα του Forbes. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, από την καθαρή περιουσία του που αγγίζει τα 780 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμάται ότι έχει δωρίσει μόνο 500 εκατομμύρια δολάρια συνολικά στη ζωή του, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,06% της συνολικής του αξίας.

Τα στοιχεία αυτά ίσχυαν έως τις 16 Ιανουαρίου, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα (16 Φεβρουαρίου), η περιουσία του Μασκ πλησιάζει τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Η «χρυσή» δεκάδα της γενναιοδωρίας

Σύμφωνα με το Forbes, αυτοί είναι οι άνθρωποι που δωρίζουν τεράστια ποσοστά της περιουσίας τους:

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος Σεργκέι Μπριν Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Πρισίλα Τσαν Στιβ και Κόνι Μπάλμερ Μέριλιν Σίμονς και οικογένεια Τζορτζ Σόρος Μάικλ Μπλούμπεργκ Μακένζι Σκοτ Μπιλ Γκέιτς και Μελίντα Φρεντς Γκέιτς Γουόρεν Μπάφετ

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Γουόρεν Μπάφετ

Ο Μπάφετ, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχών, έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό να δωρίσει το 99% της περιουσίας του. Σήμερα, σε ηλικία 95 ετών, έχει χαρίσει πάνω από 68 δισεκατομμύρια δολάρια (6,3 δισ. εκ των οποίων δωρήθηκαν πέρυσι), πράγμα που σημαίνει ότι έχει ήδη δώσει το 32% της καθαρής του αξίας.

Ο Μπάφετ έχει εξηγήσει παλαιότερα γιατί δεν σκοπεύει να αφήσει τα χρήματά του στα τρία παιδιά του. Σε επιστολή που έγραψε το 2024, ανέφερε: «Ποτέ δεν θέλησα να δημιουργήσω μια δυναστεία ή να επιδιώξω ένα σχέδιο που εκτείνεται πέρα από τα παιδιά μου. Γνωρίζω τους τρεις τους καλά και τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Οι μελλοντικές γενιές είναι άλλο ζήτημα. Ποιος μπορεί να προβλέψει τις προτεραιότητες, την ευφυΐα και την πίστη των επόμενων γενεών στη διανομή του εξαιρετικού πλούτου μέσα σε ένα ίσως τελείως διαφορετικό φιλανθρωπικό τοπίο;»

Επειδή το αμύθητο ποσό του Μπάφετ μπορεί να «επιζήσει» περισσότερο από τα παιδιά του, έχει ορίσει τρεις διαχειριστές για να διανείμουν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, σε περίπτωση που η Σούζι, ο Χάουι και ο Πίτερ δεν μπορέσουν να το κάνουν πριν φύγουν από τη ζωή.

