Γιάννης Παναγόπουλος: Πώς ένα άδειο λιβάδι του δίνει το τέλειο «όπλο» κατά της Αρχής για το ξέπλυμα

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο ερευνώμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαιρέσεις κονδυλίων πρόεδρος της ΓΣΕΕ, φαίνεται πως σχεδιάζει να «πέσει μαχόμενος», ανοίγοντας μέτωπο κατά των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διάταξης από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι συνήγοροί του ήδη βρίσκουν «ρωγμές» στις έρευνες της Αρχής, χρησιμοποιώντας τα ώς μοχλό για να ακυρώσουν τις κατηγορίες.

