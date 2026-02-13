«Θεία, μήπως ξέχασες κάτι;»: Η επική στιγμή που γυναίκα κρατάει κλειστή ομπρέλα μέσα στη βροχή (vid)

Βίντεο με μια γυναίκα να περπατά στη βροχή κρατώντας την ομπρέλα της κλειστή έγινε viral, προκαλώντας κύματα γέλιου στα social media για την απίστευτη αφηρημάδα της.

Η εικόνα μιας «θείας» που περπατά αμέριμνη σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ενώ ο ουρανός έχει κυριολεκτικά ανοίξει, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ενώ οι περαστικοί γύρω της τρέχουν να καλυφθούν κάτω από υπόστεγα και ομπρέλες, εκείνη ξεχωρίζει για έναν λόγο που προκαλεί αυθόρμητο γέλιο.

Έχει βγάλει την ομπρέλα της, τη σηκώνει ψηλά πάνω από το κεφάλι της για να προστατευτεί, αλλά την κρατάει ερμητικά κλειστή! Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται μούσκεμα, κρατώντας το αξεσουάρ σε μια στάση που θυμίζει περισσότερο άγημα σε παρέλαση παρά άνθρωπο που προσπαθεί να σωθεί από το νερό.

«Θεία, μήπως ξέχασες κάτι;»

Το σουρεαλιστικό σκηνικό κατέγραψε ο χρήστης giannis_nikolakopoulos_, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ανέβασε το κλιπ στο Instagram, συνοδεύοντάς το με μια λεζάντα που έγινε αμέσως σλόγκαν: «Θεία, μήπως ξέχασες κάτι;».

Η ερώτηση, σαφώς ρητορική, αφού η εικόνα της κυρίας να λειτουργεί με τον «αυτόματο πιλότο» μιλούσε από μόνη της. Η σκέψη της μάλλον «ταξίδευε» κάπου πολύ μακριά, με αποτέλεσμα να παραλείψει το πιο βασικό βήμα για να μείνει στεγνή.

Η ελληνική δημιουργικότητα στα σχόλια

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πήραν «φωτιά», με τους χρήστες να δίνουν ρεσιτάλ δημιουργικότητας. Πολλοί ταυτίστηκαν με την κούραση της ημέρας που σε κάνει να μην ξέρεις τι σου γίνεται, ενώ άλλοι είδαν τη σκηνή ως μια τέλεια μεταφορά για τη σύγχρονη ζωή.

Ατάκες όπως «είναι η νέα μόδα, η αεριζόμενη ομπρέλα» ή «ήθελε να ποτίσει το ύφασμα για να μην μαζέψει στο πλύσιμο» κυριάρχησαν κάτω από την ανάρτηση, μετατρέποντας το βίντεο σε ένα από τα πιο δημοφιλή των τελευταίων ημερών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ