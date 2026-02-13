Ο Red Bull αθλητής paramotor, Δημήτρης Κολλιάκος, «χορεύει» στο Γεφύρι της Πλάκας, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό barrel roll

Ο Red Bull αθλητής και Πρωταθλητής paramotor, Δημήτρης Κολλιάκος, πραγματοποίησε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό barrel roll στο ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, στα Τζουμέρκα. Μία πτήση που συνδύασε απόλυτη τεχνική ακρίβεια, έντονο ρίσκο και σεβασμό στην ιστορία του τόπου.

Η περιοχή που έλαβε χώρα το συγκεκριμένο Red Bull project αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές τοποθεσίες καθώς, κατά τη χειμερινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς και απρόβλεπτους ανέμους, και ένα άγριο φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, ο ποταμός Άραχθος, πάνω από τον οποίο έχει χτιστεί το γεφύρι, μεταβάλλει διαρκώς τη ροή και τα ρεύματά του, καθιστώντας τις συνθήκες για τη διεκπεραίωση του project ακόμη πιο σύνθετες.

Ο καιρός αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη πρόσκληση για τον αθλητή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «χρειάστηκε να πάμε εκεί τρεις φορές για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, που ακόμη κι αυτές δεν ήταν ιδανικές. Αναζητούσαμε συνεχώς τα κατάλληλα «παράθυρα» μέσα στη μέρα, για να υλοποιήσουμε το project». Παρά τις δυσκολίες, η ακύρωση δεν πέρασε από το μυαλό του. «Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω. Πίστευα πραγματικά ότι θα το καταφέρω και ένιωθα ότι η τύχη ήταν με το μέρος μου», πρόσθεσε.

Το Γεφύρι της Πλάκας δεν είναι απλώς ένα φυσικό πέρασμα, αλλά ένα μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, στοιχείο που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην πτήση.

Το ίδιο το γεφύρι αποτέλεσε τόσο πηγή έμπνευσης όσο και τεχνική δοκιμασία για τον ίδιο τον Δημήτρη Κολλιάκο. Όπως ανέφερε, «το γεφύρι είναι από μόνο του ένα επιβλητικό μνημείο και ταυτόχρονα μια πρόκληση για μένα. Με άνοιγμα γύρω στα 20 μέτρα, έπρεπε να είμαι απόλυτα ακριβής».

Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη πτήση, προηγήθηκε εντατική προετοιμασία, με προπονήσεις αρχικά πάνω από τη θάλασσα στην Κόρινθο, τόπο διαμονής του Δημήτρη. «Έκανα αρκετές δοκιμές με χαμηλές διελεύσεις, σχεδίασα προσεκτικά τη διαδρομή και δοκίμασα πολλές φορές ένα barrel roll σε πολύ χαμηλό ύψος, περίπου στα 5 μέτρα πάνω από το νερό, ώστε να εξασφαλίσω ότι θα μπορούσα να το κάνω με ασφάλεια».

Η στιγμή της διέλευσης κάτω από το γεφύρι αποδείχτηκε ιδιαίτερα φορτισμένη για τον Δημήτρη. «Είχα ανάμεικτα συναισθήματα: συγκίνηση, δράση και απόλυτη συγκέντρωση. Είναι ένα ιστορικό σημείο που όλη η Ελλάδα θαυμάζει και είναι περήφανη γι’ αυτό». Όμως, και το πρώτο συναίσθημα μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, ήταν εξίσου έντονο, «Ελευθερία. Οι τόνοι μέσα μου ηρέμησαν και ένιωσα ολοκληρωμένος».

Με την πτήση αυτή, ο Red Bull αθλητής Δημήτρης Κολλιάκος αναδεικνύει ξανά τη δυναμική του paramotor, συνδέοντάς το με τη φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για τη στήριξη και τη συμβολή του στην ομαλή υλοποίηση του project.