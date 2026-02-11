Κόλαφος ο Περρής για Τριαντάφυλλο: «Με προτροπή του έγραψαν εμετικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση για το θάνατο της μητέρας μου» (vid)

Ο Βαγγέλης Περρής εξαπέλυσε επίθεση στον Τριαντάφυλλο για την επίθεση που δέχθηκε κάτω από την ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα του ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος μίλησε για το λόγο που δεν συνέχισε στο «Πρωινό» και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με τον Τριαντάφυλλο.

«Είναι μερικές φορές που μου λείπετε, αλλά όχι ως εκπομπής, ως άνθρωποι. Χρεωνόμουν απόψεις που δεν ήταν δικές μου και αυτό με είχε κουράσει», είπε αρχικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Περρής ανέφερε: «Στο θέμα της Κλαυδίας, εγώ είχα μια θέση διαφορετική από τους υπόλοιπους. Όταν η Κλαυδία πήγε καλά, που εγώ το περίμενα ότι θα πάει καλά, βγαίνει ο Τριαντάφυλλος και κάνει μια αισχρή ανακοίνωση – ανάρτηση που μας έπαιρνε όλους η μπάλα με ένα χυδαίο τρόπο.

Όταν διαμαρτυρήθηκα γι’ αυτή την ανάρτηση, ο Τριαντάφυλλος έστειλε τους φαν του να σχολιάσουν εμένα στο Instagram. Η τελευταία ανάρτηση που είχα στο Instagram ήταν για το θάνατο της μάνας μου. Το τι έγραψαν από κάτω μετά από προτροπή του κυρίου Τριαντάφυλλου… Τέτοια στεναχώρια, τέτοια προσβολή είχα να νιώσω πάρα πολύ.

Και λέω γιατί εγώ θα πρέπει να μπαίνω σε αυτό το πράγμα; Δεν το αντέχω, δεν μπορώ να φθείρεται τόσο πολύ η διάθεσή μου και μάλιστα σε τόσο σημαντικά πράγματα.. Δεν θέλω να είμαι ένα πρόσωπο στο οποίο ο καθένας μπορεί να πετάει βελάκια. Και το έκανα. Ήταν πολύ χυδαίος ο τρόπος, όπου υπήρχε η αντίδραση και τα σχόλια ήταν εμετικά».

Δείτε μετά το 1:15

