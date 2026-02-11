Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του - Πότε θα λάβει εξιτήριο

Βελτιωμένη η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα νεότερα για την υγεία του δημοφιλή τραγουδιστή και πότε αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/02) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά, παρουσιάζοντας έντονη συμπτωματολογία.

Tο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο μετέφερε τα νεότερα για την υγεία του δημοφιλή τραγουδιστή με την κλινική του εικόνα να είναι πλέον πολύ βελτιωμένη, ενώ αναφέρθηκε και το πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

