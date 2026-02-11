Μαρέβα Μητσοτάκη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στο ΚΑΤ μετά τη χειρουργική επέμβαση

Η Μαρέβα Μητσοτάκη ευχαριστεί δημόσια το προσωπικό του ΚΑΤ μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια.

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι‑Μητσοτάκη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε στην Ιταλία, όπου βρισκόταν για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά τον τραυματισμό της επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

