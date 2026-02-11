Πιτσιρικάς βγάζει 15.000 τον μήνα με επιχείρηση που έστησε από το δωμάτιό του

Άφησε το σχολείο για να αφοσιωθεί στο project του και τα έσοδα εκτοξεύτηκαν.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Caelan McDonald πήρε από τη μητέρα του ένα δώρο αξίας 150 λιρών. Μια μια φορητή μηχανή ψηφιακής κοπής που εκτυπώνει σχέδια και αυτοκόλλητα, από αυτές που χρησιμοποιούν οι λάτρεις των χειροτεχνιών για κάρτες, αυτοκόλλητα και διακοσμητικά.

Για τους περισσότερους θα ήταν ένα χόμπι. Για τον Caelan, όμως, αποδείχτηκε η απαρχή μιας τρελής επιχειρηματικής ιδέας.

Από το σχολείο σε 16ωρα εργασίας

Ο νεαρός είδε αμέσως τη δυνατότητα να δημιουργεί προσωποποιημένα σχέδια που κολλούν πάνω σε γυάλινα και ακρυλικά αντικείμενα. Έστησε μια απλή σελίδα στο Facebook και άρχισε να δέχεται παραγγελίες για προσωποποιημένα προϊόντα.

Μέχρι τις αρχές του 2024 περνούσε περίπου τρεις ώρες κάθε απόγευμα, μετά το σχολείο, φτιάχνοντας εκατοντάδες αντικείμενα. Αυτό που ξεκίνησε ως after school δραστηριότητα άρχισε να μοιάζει με κανονική επιχείρηση.

Κάποια στιγμή πήρε τη μεγάλη απόφαση. Άφησε το σχολείο για να αφιερωθεί πλήρως στη δουλειά του. Το ρίσκο απέδωσε, καθώς τα έσοδά του έφτασαν σχεδόν τις 15.000 λίρες τον μήνα.

Όχι, δεν πρόκειται για viral φούσκα. Μιλάμε για σταθερή παραγωγή, 16ωρες ημέρες εργασίας και συνεχή επανεπένδυση.

Επανεπένδυση αντί για επίδειξη

Αντί να «κάψει» τα χρήματα, ο Caelan επένδυσε πάνω από 30.000 λίρες σε επαγγελματικούς, βιομηχανικούς εκτυπωτές. Έτσι επέκτεινε τη δραστηριότητά του και στον χώρο της ένδυσης, δημιουργώντας δική του online πλατφόρμα.

Φυσικά, δεν στερείται τα πάντα. Όπως λέει, του αρέσει που μπορεί να αλλάζει κινητό ή tablet όποτε το χρειάζεται. Αλλά η βασική στρατηγική είναι σαφής. Ανάπτυξη πρώτα, κατανάλωση μετά.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν φανταζόταν ποτέ πως ένα μικρό side project θα εξελισσόταν σε επιχείρηση έξι ψηφίων. Η μητέρα του, που εργάζεται στον χώρο της εστίασης, αρχικά ανησυχούσε όταν αποφάσισε να αφήσει το σχολείο. Σήμερα δηλώνει περήφανη για την επιλογή του.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι τα 15.000 τον μήνα. Είναι ότι όλα ξεκίνησαν από μια απλή ιδέα και μια μηχανή 150 λιρών. Μερικές φορές η διαφορά δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι το βλέμμα που βλέπει ευκαιρία εκεί που οι άλλοι βλέπουν χόμπι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ