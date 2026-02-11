Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού: Πέθανε ξαφνικά πρώην πρωταθλητής ακοντισμού

Σε ηλικία 58 ετών «έφυγε» από τη ζωή, ο γυμναστής και πρώην πρωταθλητής ακοντισμού Γιώργος Γεωργακάκης.

Θλίψη έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος του γυμναστή και πρώην πρωταθλητή ακοντισμού, Γιώργου Γεωργακάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο που διατηρούσε στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού.

Ο 58χρονος γυμναστής, σύμφωνα με το neakriti.gr εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδελφή του, η οποία τον αναζητούσε επί ώρες. Μόλις διαπίστωσε ότι το γυμναστήριο ήταν κλειστό, η ανησυχία της αυξήθηκε.

Η επιβεβαίωση του χειρότερου σεναρίου ήρθε το απόγευμα της Τρίτης, όταν τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον χώρο που τόσο αγάπησε και αφιέρωσε την καθημερινότητά του.

Ο Γιώργος Γεωργακάκης είχε αφιερώσει τη ζωή του στη στήριξη παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες, δημιουργώντας έναν χώρο στο γυμναστήριό του όπου τα παιδιά μπορούσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με ασφάλεια και φροντίδα. Παράλληλα, ήταν πατέρας τριών παιδιών, αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια που βιώνει τώρα βαθιά θλίψη.

