Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» προβλέπει ο Τσατραφύλλιας - Πού θα «χτυπήσουν»

Επίμονες βροχές όλη την εβδομάδα, με κινδύνους για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Μετά τις 20/2 έρχονται κρύο, χιόνια και βοριάδες.

Ένα νέο, επίμονο κύμα βροχοπτώσεων έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τσατραφύλλια.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αρκετές περιοχές να δέχονται συνεχείς και έντονες βροχές.

