Στα όριά τους οι κάτοικοι της Αίγινας: Εδώ και δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Στα όριά τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι κάτοικοι της Αίγινας, καθώς εδώ και περίπου δύο μήνες το νησί παραμένει χωρίς κατάλληλο πόσιμο νερό, χωρίς έγκαιρη και σαφή ενημέρωση, ενώ η καθημερινότητά τους έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης.

Ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των χεριών, γίνονται με δυσκολία, την ώρα που οι πολίτες σχηματίζουν ουρές για λίγες εξάδες εμφιαλωμένου νερού.

