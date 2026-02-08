Ο κανόνας «8:4» - Πώς η συναισθηματική νοημοσύνη μεταμορφώνει την παραγωγικότητα

Μάθετε πώς να χωρίζετε τον χρόνο σας σε «εποχές» για να νικήσετε το burnout και να βρείτε ξανά τη χαρά της δημιουργίας.

Στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και της αυτοβελτίωσης, η λέξη «συνέπεια» έχει θεοποιηθεί. Μας λένε διαρκώς ότι αν χτίσουμε τις σωστές συνήθειες και τις επαναλαμβάνουμε απαρέγκλιτα 365 ημέρες τον χρόνο, θα φτάσουμε στην κορυφή. Ωστόσο, αυτή η γραμμική προσέγγιση συχνά οδηγεί σε έναν τοίχο: την εξάντληση.

Ο Kevin Goodman, πρώην personal trainer και επιτυχημένος επιχειρηματίας, παρατήρησε ότι παρά την πειθαρχία του, ένιωθε συχνά παγιδευμένος στην «κουλτούρα της βιασύνης» (hustle culture). Η λύση που βρήκε, και την οποία αναλύει στο βιβλίο του Unhinged Habits, είναι ο Κανόνας 8:4. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) για να προστατεύουν την ψυχική τους υγεία ενώ παράλληλα αυξάνουν την αποδοτικότητά τους.

