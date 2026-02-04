Το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Λόρα: Πώς στήθηκε η διαδρομή προς Γερμανία

Το όνομα της Ουκρανής ηθοποιού Ιρίνα Μέλνικ εμφανίζεται στο εισιτήριο της Λόρα. Οι «συμπτώσεις» με τους ρόλους της προκαλούν ερωτήματα.

Tο όνομα «Ιρίνα Μέλνικ» εμφανίζεται ως αποδέκτης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που χρησιμοποίησε η 16χρονη Λόρα για τη φυγή της στη Φρανκφούρτη.

Το εισιτήριο στάλθηκε μέσω κρυπτογραφημένου e-mail της ελβετικής υπηρεσίας protonmail.com, με αποστολέα ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Το γεγονός ότι ως παραλήπτης εμφανίζεται μια γνωστή Ουκρανή ηθοποιός, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές.

