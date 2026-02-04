Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία: Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Απίστευτο περιστατικό στην πλατεία Λασσάνη.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, όπου δύο ηλικιωμένες γυναίκες, περίπου 76 έως 80 ετών, ήρθαν σε έντονη λογομαχία που κατέληξε σε σωματική σύγκρουση. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στην πλατεία Λασσάνη, με περαστικούς και καταστηματάρχες να παρεμβαίνουν για να τις χωρίσουν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, 3 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι δύο ηλικιωμένες άρχισαν να λογομαχούν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα σε σωματική επίθεση. Οι παρευρισκόμενοι, έκπληκτοι από το θέαμα, επενέβησαν άμεσα για να σταματήσουν τον καβγά.

