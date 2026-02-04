Κάτι «ακατάλληλο» σχηματίστηκε στον ουρανό της Λαμίας: Αν περιμένατε σημάδι από τον Θεό, δεν είναι αυτό

Αεροπορικοί ελιγμοί στη Λαμία σχημάτισαν ένα γιγαντιαίο ανδρικό μόριο στον ουρανό, ελπίζουμε καταλάθος και να μην εννοούν κάτι.

Στις αμερικανικές ταινίες, τα αεροπλάνα άφηναν στον ουρανό ρομαντικά μηνύματα: «Marry me», «I love you», άντε και καμιά διαφήμιση αναψυκτικού. Στο Χόλιγουντ, ο ουρανός ήταν καμβάς για έρωτες, προτάσεις γάμου και μεγάλες στιγμές.

Στη Λαμία, όμως, ο καμβάς αυτός αποφάσισε να… ξεφύγει από το σενάριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς ελιγμούς, αφήνοντας πίσω τους ένα σχήμα που μόνο ως «ακατάλληλο για ανηλίκους» μπορεί να περιγραφεί.

