Ξέχασε τα συμπληρώματα: Οι 10 τροφές με ασβέστιο για δυνατά οστά

Ποιες τροφές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού σε ασβέστιο και γιατί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούν καλύτερη επιλογή από τα συμπληρώματα διατροφής.

Το ασβέστιο είναι από τα πρώτα θρεπτικά συστατικά που μας έρχονται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε την υγεία των οστών, όμως ο ρόλος του στον οργανισμό είναι πολύ πιο ευρύς.

Συμμετέχει στη σωστή λειτουργία των μυών, στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και στη διαδικασία της πήξης του αίματος.

Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς ανθρώπους η λέξη «ασβέστιο» συνδέεται σχεδόν αυτόματα με τα συμπληρώματα διατροφής, σαν να πρόκειται για κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς μέσω της καθημερινής διατροφής.

Η αλήθεια είναι ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορεί να είναι χρήσιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντα κατόπιν ιατρικής σύστασης. Ωστόσο, δεν αποτελούν την πρώτη – ούτε απαραίτητα την καλύτερη – επιλογή για όλους.

