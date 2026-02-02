Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να είναι σημάδι προβλήματος υγείας: Δείτε πότε πρέπει να ανησυχείτε

Μάθετε ποια κοινή νυχτερινή συμπεριφορά μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας και πότε είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε γιατρό.

Φανταστείτε το εξής: Κοιμάστε βαθιά και βλέπετε ένα υπέροχο όνειρο, όταν ένα άβολο συναίσθημα σας ξυπνάει απότομα. Είναι η κύστη σας που σας καλεί, λέγοντάς σας ότι είναι ώρα να πάτε στην τουαλέτα. Φυσικά, το να ξυπνάτε για να ουρήσετε το βράδυ συμβαίνει σε όλους περιστασιακά. Αλλά αν συμβαίνει περισσότερες από μία φορές τη νύχτα, θα μπορούσε να είναι σημάδι ενός υποκείμενου προβλήματος υγείας.

Ο ιατρικός όρος για αυτά τα υπερβολικά διαλείμματα για τουαλέτα είναι η νυκτουρία. Και ενώ η ίδια η νυκτουρία δεν είναι ασθένεια, μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας. Και είναι πιο συχνή από ό,τι νομίζετε, επηρεάζοντας 50 εκατομμύρια ενήλικες. Οι περισσότεροι είναι άνω των 65 ετών, αλλά ακόμη και 1 στους 3 από αυτούς άνω των 30 λένε ότι σηκώνονται για να ουρήσουν δύο ή περισσότερες φορές τη νύχτα. Θα πρέπει να ανησυχείτε; Για να μάθουμε, παρακάτω θα δούμε παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα, τι θεωρείται φυσιολογικό, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr