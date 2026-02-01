Όσοι κοιμούνται με την τηλεόραση ανοιχτή, έχουν αυτά τα 4 χαρακτηριστικά

Αν ανοίγεις το βράδυ την τηλεόραση για να κοιμηθείς, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που λίγο πριν τον ύπνο, ανοίγουν την τηλεόραση για να δουν ένα επεισόδιο από την αγαπημένη τους σειρά ή σκρολάρουν σε πλατφόρμες, κυρίως γιατί θέλουν να ακούνε κάτι για να κοιμηθούν, τότε δεν είσαι μόνος/η σε αυτό.

Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που βασίζονται στους γνώριμους ήχους της τηλεόρασης για να τους πάρει ο ύπνος το βράδυ. Και παρόλο που οι ειδικοί συχνά προειδοποιούν για τον χρόνο που περνάμε μπροστά σε οθόνες όταν ξαπλώνουμε, η ψυχολογία υποστηρίζει πως πίσω από αυτή τη συνήθεια κρύβονται κάποια γνωστικά και συναισθηματικά μοτίβα.

Όπως υποστηρίζουν μελέτες, όσοι χρειάζονται την τηλεόραση ανοιχτή για να κοιμηθούν, μοιράζονται κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται για ελαττώματα ή αδυναμίες, αλλά για ενδιαφέρουσες πτυχές του τρόπου που λειτουργεί το μυαλό. Αν λοιπόν το κάνεις κι εσύ, τότε έχεις τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

