Βιολάντα: Η σχέση του «Ντάνιελ» με τη φονική έκρηξη - Τι υποστηρίζει ο Λιότσιος

Όσα αναφέρει ο δικαστικός πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής, Δημήτρης Λιότσιος, για το πώς μπορεί να επηρέσε το δίκτυο σωληνώσεων στη Βιολάντα η κακοκαιρία Daniel.

Για τις επιπτώσεις που είχε η κακοκαιρία Daniel στο υπέδαφος του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και κατ’ επέκταση στο δίκτυο σωληνώσεων, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο Open ο δικαστικός πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής, Δημήτρης Λιότσιος, θέτοντας ταυτόχρονα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όπως ανέφερε, στην υπόθεση αυτή είναι κρίσιμο να διερευνηθούν τα αίτια πιθανής διάβρωσης ή διάτρησης των σωληνώσεων. «Πρέπει να εξεταστεί αν η συσσώρευση υπόγειων υδάτων συνέβαλε στη μεταβολή των δεδομένων, είτε μέσω διάβρωσης του υπόγειου δικτύου είτε μέσω διάτρησης που προκλήθηκε από καθίζηση του εδάφους», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr