Οι άνθρωποι που κλαίνε όταν είναι θυμωμένοι έχουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε τα μάτια σας να υγραίνονται κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης, μη θυμώσετε με τον εαυτό σας.

Πολλοί θεωρούν τα δάκρυα ως δείγμα αδυναμίας. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κλαίει όταν είναι νευριασμένο ή θυμωμένοι και όχι λυπημένοι, το κλάμα είναι μέχρι και σήμερα κάτι σαν «ταμπού». Ωστόσο, οι ειδικοί ψυχικής υγείας καταρρίπτουν αυτόν τον μύθο.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που βουρκώνουν όταν εξοργίζονται, δεν είσαι «ευαίσθητος» με την αρνητική έννοια – διαθέτεις έναν σπάνιο συνδυασμό συναισθηματικού βάθους και εσωτερικής δύναμης.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr