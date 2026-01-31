Ηράκλειο: Καρέ καρέ η «κινηματογραφική» σύλληψη ζευγαριού για 14 διαρρήξεις

«Κινηματογραφική» σύλληψη ενός ζευγαριού που κατηγορείται για 14 διαρρήξεις σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μία «κινηματογραφική» σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ζευγάρι που κατηγορείται για 14 διαρρήξεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με μία επιτυχημένη σύμπραξη των δυνάμεων της αστυνομίας και του λιμενικού, το ζευγάρι, ένας άντρας 48 ετών και οι σύντροφός του 41, συνελήφθησαν με κινηματογραφικό τρόπο στο λιμάνι του Ηρακλείου λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά.

