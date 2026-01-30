Ο Αντώνης Βεζυρόπουλος ήταν ο βοσκός που κρατούσε τα Ίμια ελληνικά

Ο Ιανουάριος του 1996 έφερε τα Ίμια με βίαιο τρόπο στην επικαιρότητα αλλά μαζί και την ιστορία ενός ανθρώπου που οι βραχονησίδες ήταν η καθημερινότητά του.

Η επέτειος των Ιμίων φέρνει στο νου μας πληθώρα εικόνων. Μια σειρά από κρίσιμες στιγμές στη σύγχρονη Ιστορία της χώρας που κόβει σαν τομή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ίσως και την εικόνα που έχουμε για εμάς, για την Ελλάδα ως έθνος.

Για κάποιους, ήταν μειοδοσία, για άλλους, η σημαία πάρθηκε από τον αέρα και το θέμα τελειώνει εκεί. Συναίσθημα ενάντια στην ψυχρή λογική. Τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, εκτελώντας εντολές. Ένα σκηνικό που «στοιχειώνει» για χρόνια τον εθνικό μας βίο ως μάθημα ή ως τραγική αποτυχία του πολιτικού συστήματος.

