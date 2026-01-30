Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

Περισσότερα από 100 εκατ. κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στους ταμιευτήρες από την αρχή του έτους.

Έπειτα από σχεδόν έξι μήνες, τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Οι σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ως αποτέλεσμα την εισροή μεγάλης ποσότητας νερού στις λεκάνες απορροής των τεσσάρων ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα.

Από την έναρξη του νέου έτους περισσότερα από 100 εκατ. κυβικά μέτρα έχουν εισέλθει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, τα αποθέματα στο σύνολο των ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 399 εκατ. κυβικά μέτρα την Πρωτοχρονιά σε 502 εκατ. κυβικά μέτρα στις 29 Ιανουαρίου, μία αύξηση 25% σε λιγότερο από ένα μήνα.

