Η τάπα του Γεραπετρίτη στον Μακάριο, η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας και το σιωπητήριο της Καρυστιανού

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για την (έμμεση) απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον γαλάζιο βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη, την ανανέωσης της ελληνογαλλικής συμφωνίας αλλά και τη σιωπή της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τις αντιδράσεις.

Aπό τη Νέα Υόρκη εκδηλώθηκε η σκληρή τάπα του Γιώργου Γεραπετρίτη στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, που στην επέτειο των 30 χρόνων από την κρίση των Ιμίων, αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως στην κρίση εκείνη η χώρα ηττήθηκε, χαρακτηρίζοντας μοιραίους άβουλους και τραγικούς τους Κώστα Σημίτη και Θεόδωρο Πάγκαλο που χειρίστηκαν την κρίση.

«Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες» είπε ο κ. Λαζαρίδης, για να έρθει λίγες ώρες αργότερα η απάντηση του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών.

