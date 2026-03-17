Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν δύσκολα για τον γνωστό μάγειρα Ηλία Μαμαλάκη με τα «χτυπήματα» σε θέματα υγείας να είναι απανωτά.

Πλέον όπως παραδέχεται έχει δυναμώσει. «Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια.

Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά… Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός», περιέγραψε μιλώντας στο «Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr