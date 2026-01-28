Μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης με το Ούζο Ματαρέλλη στο «Ελληνικό Απόσταγμα» 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε το Ούζο Ματαρέλλη στην έκθεση «Ελληνικό Απόσταγμα» 2026, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των επισκεπτών.

Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στις 18 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συγκέντρωσε πλήθος φίλων του ελληνικού αποστάγματος, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Ανάμεσα σε κορυφαία τσίπουρα, ούζα, τσικουδιές, ηδύποτα και αρωματικά αποστάγματα, το Ούζο Ματαρέλλη ξεχώρισε χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και τον διακριτό του χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα 100% διπλής απόσταξης ούζο, με απαλό αρωματικό και γευστικό προφίλ, αποτέλεσμα μιας απαιτητικής και σχολαστικής διαδικασίας απόσταξης.

Καθοριστικό ρόλο στον μοναδικό χαρακτήρα του Ούζου Ματαρέλλη παίζουν δύο φυσικές πρώτες ύλες: ο βιολογικός γλυκάνισος από τα ιδιόκτητα παράκτια κτήματα στο Λισβόρι της Λέσβου, που αρωματίζεται φυσικά από τη θαλασσινή αύρα, χαρίζοντας φρεσκάδα και ισορροπία, και το μέλι, που προσθέτει διακριτική γλυκύτητα και ενισχύει την αρωματική ένταση από την πρώτη γουλιά. Αυτή η μοναδική σύνθεση προσδίδει στο Ούζο Ματαρέλλη την πλούσια και αρμονική του γεύση.

Στην έκθεση, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να γευτούν τον πλούτο των ελληνικών αποσταγμάτων, με το Ούζο Ματαρέλλη να προσθέτει τη δική του διακριτή νότα, που κέρδισε τους φίλους της γεύσης.

