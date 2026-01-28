Βιολάντα: Αυτοψία στα χωριά των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους

Βουβός πόνος στα χωριά των γυναικών - Όταν μια τέτοια τραγωδία βρίσκει έναν τόσο μικρό τόπο, ο πόνος βιώνεται συλλογικά.

Πέντε οικογένειες από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα θρηνούν για τον χαμό της Βάσως, της Έλενας, της Σταυρούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Και μαζί τους θρηνεί και ολόκληρη η τοπική κοινωνία.

Από την πόλη των Τρικάλων, όπου αρκετά μαγαζιά παρέμειναν κλειστά το πρωί της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, σε ένδειξη πένθους, μέχρι τα χωριά από τα οποία κατάγονταν οι πέντε γυναίκες, επικρατεί ένας βουβός πόνος.

Η Βάσω Σκαμπαρδώνη, η Έλενα Κατσαρού, η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα και η Αγάπη Μπουνόβα, έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

